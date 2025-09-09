Канадский хоккейный тренер рассказал о пугающем его русском языке

Главный тренер клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские Крылья» Луи Робитайл рассказал об успехах в изучении русского языка. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Канадец отметил, что поначалу русский язык немного пугает.

«Буквы другие, непривычные. Я сам быстро говорю на французском и английском, но мне кажется, что здесь, когда люди общаются, они разговаривают еще быстрее», — заявил специалист.

Тренер добавил, что начинает улавливать некоторые слова на русском в разговоре.

«Сам говорить, конечно, не могу, но стараюсь. Я буду стараться очень усердно», — пообещал Робитайл.

