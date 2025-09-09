Канадский нападающий Меркли назвал два любимых русских блюда

Канадский форвард Меркли назвал два любимых русских блюда
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли рассказал о своих любимых блюдах.
– У вас есть любимые места в Санкт-Петербурге?
– Да, есть несколько ресторанов, в которые я ходил, и они мне очень понравились. В Галерее находится один итальянский ресторан, и он реально хорош. Мы ходили на несколько ужинов.
– Вы любите русскую еду – блинчики, борщ?
– Да, я люблю драники и борщ. Я люблю здешнюю еду. Мне также нравятся сырники. Вообще я обожаю блюда из творога.
– Вы полюбили драники, когда играли в минском «Динамо»?
– Да, там есть действительно хороший ресторан, где готовят лучшие драники с тушеной говядиной, что я пробовал, – заявил Меркли.
Меркли перешел в «Шанхай Дрэгонс» этим летом. В прошлом сезоне он выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, а еще два года до этого играл за минское «Динамо».
В 193 матчах регулярного чемпионата КХЛ Меркли набрал 93 (48+45) очков.