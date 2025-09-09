Легионер «Шанхай Дрэгонс» назвал три лучших города России

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли рассказал, чем его удивила Россия.

– Ваше мнение о России изменилось за время пребывания здесь?

– Конечно, мне просто не терпелось узнать, как тут. Но я и подумать не мог, насколько здесь красиво и богато историей, особенно Санкт-Петербург. Он такой древний, он так наполнен историей и искусством.

Мне не терпится увидеть и исследовать кое-что из этого: все эти маленькие каналы, большой футбольный стадион. С тех пор, как я здесь, я хочу исследовать город. И, конечно, с точки зрения питания, здесь много вариантов.

– Топ-3 города России?

– Екатеринбург – великолепен, Москва и Санкт-Петербург. Но Петербург я поставлю на первое место, – заявил Меркли.

Меркли перешел в «Шанхай Дрэгонс» этим летом. В прошлом сезоне он выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, а еще два года до этого играл за минское «Динамо».

В 193 матчах регулярного чемпионата КХЛ Меркли набрал 93 (48+45) очков.