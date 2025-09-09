Легионер «Шанхай Дрэгонс» назвал три лучших города России

Канадец Меркли назвал три лучших города России
Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли рассказал, чем его удивила Россия.
– Ваше мнение о России изменилось за время пребывания здесь?
– Конечно, мне просто не терпелось узнать, как тут. Но я и подумать не мог, насколько здесь красиво и богато историей, особенно Санкт-Петербург. Он такой древний, он так наполнен историей и искусством.
Мне не терпится увидеть и исследовать кое-что из этого: все эти маленькие каналы, большой футбольный стадион. С тех пор, как я здесь, я хочу исследовать город. И, конечно, с точки зрения питания, здесь много вариантов.
– Топ-3 города России?
– Екатеринбург – великолепен, Москва и Санкт-Петербург. Но Петербург я поставлю на первое место, – заявил Меркли.
Меркли перешел в «Шанхай Дрэгонс» этим летом. В прошлом сезоне он выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, а еще два года до этого играл за минское «Динамо».
В 193 матчах регулярного чемпионата КХЛ Меркли набрал 93 (48+45) очков.