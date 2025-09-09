Овечкин провел первую тренировку перед началом нового сезона НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел первую тренировку в составе команды перед началом регулярного чемпионата сезона-2025/26. Видео тренировки опубликовал журналист The Hockey News Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

На видео Овечкин принял участие в раскатке и тренировал броски по воротам.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов.

"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 в ночь на 9 октября. Команда на своем льду сыграет с "Бостоном".