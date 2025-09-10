«Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра в Казани завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2) в пользу гостей. За «Автомобилист» дважды отличился Роман Горбунов, по шайбе забросили Артем Каштанов, Рид Буше, Стефан да Коста и Максим Денежкин. У хозяев голы в активе Кирилла Семенова, Дмитрия Яшкина и Митчелла Миллера.

«Автомобилист» выиграл первый матч в сезоне, набрал два очка и поднялся на шестое место в Восточной конференции. «Ак Барс» (3 очка) идет четвертым.

В следующем матче команда из Екатеринбурга сыграет в гостях против уфимского «Салавата Юлаева» 12 сентября, через два дня казанцы примут магнитогорский «Металлург».