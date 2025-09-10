«Адмирал» расторг контракт с 20-летним нападающим

«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Левицким. В прошлом сезоне он разделил лидерство по очкам в «Тайфуне» – 17+28 в 52 играх в МХЛ
«Адмирал» расторг контракт с 20-летним форвардом Степаном Левицким.
Клуб объявил, что это произошло по соглашению сторон.
В конце мая Левицкий подписал однолетнее соглашение с клубом и был отправлен в команду «Челны», выступающую в Olimpbet ВХЛ.
Последние два сезона хоккеист провел в «Тайфуне» – молодежной команде «Адмирала».
В прошлом сезоне он разделил лидерство в коллективе по очкам, набрав 45 (17+28) очков в 52 играх в Olimpbet МХЛ.
