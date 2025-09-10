Ларионов отреагировал на акцию «Шанхая» с обменом атрибутики СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на акцию «Шанхайских Драконов», которые в своих социальных сетях предложили болельщикам обменять атрибутику армейского клуба на свою.

«Акция «Шанхая»? Не слежу. Команда находится вне нашей организации. Малоинтересно, что происходит у них. Мне интересны акции нашей команды, все остальное нас не заботит, — передает слова Ларионова корреспондент «Спорт День за Днем» Алексей Михайлов.

В нынешнем сезоне КХЛ «Шанхай» проводит свои домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Армейцы же выступают в Ледовом дворце. В первом матче сезона «Шанхай» обыграл СКА 7:4.

Ранее клуб назывался «Куньлунь Ред Старз», но, проведя летний ребрендинг, сменил не только название, но и место дислокации - команда проводит домашние матчи на «СКА Арене», перехав в Северную столицу. Ранее, китайская команда базировалась на «Арене «Мытищи» - на протяжении четырех лет после переезда в Россию.

В следующих матчах петербургский и китайский клубы ожидают встречи с финалистами прошлого сезона КХЛ - с «Трактором» и «Локомотивом», соответственно.