«Шанхайские Драконы» арендовали у «Спартака» нападающего

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» объявил, что арендовал у московского «Спартака» нападающего Егора Чезганова.

В прошлом сезоне 23‑летний Чезганов провел 75 матчей за клуб ВХЛ «Химик» и набрал 73 (39+34) очка.

— Чезганов — результативный праворукий нападающий, одинаково сильно может сыграть как в центре, так и на краю. Обладает снайперскими качествами — в ВХЛ забросил в регулярке и плей‑офф 39 шайб. Уверен, Егор прибавит скорости и результативности нашей команде, — заявил генменеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий.

Нижегородское «Торпедо» рассталось с защитником Александром Щемеровым. Контракт между игроком и клубом расторгнут по соглашению сторон.

