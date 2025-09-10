Нападающий «Детройта» высказался о возвращении Джонатана Тэйвса в НХЛ

Патрик Кэйн высказался о возвращении Джонатана Тэйвса в НХЛ.

37-летний экс-капитан «Чикаго», пропустивший 2 предыдущих сезона из-за проблем со здоровьем, подписал контракт с «Виннипегом» на один год. Нападающий родился и вырос в Виннипеге.

Кэйн и Тэйвс ранее вместе играли за «Блэкхокс» и выиграли с клубом три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

«Я думаю, это потрясающе. Очевидно, что с учетом того, через что он прошел, быть в состоянии вернуться и чувствовать себя хорошо, я думаю, это самое главное.

Это может стать действительно замечательной историей для НХЛ, для франшизы, для него и его семьи. Я с нетерпением жду возможности понаблюдать за ним»,– сказал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн.