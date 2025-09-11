Стало известно о миллиардных заработках Овечкина за время отпуска в России

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей за время летнего отпуска в России. Об этом стало известно Shot.

По информации источника, хоккеист заключит до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями. Среди них те, кто занимается ставками на спорт. Таким образом, летний доход Овечкина мог в три раза превысить его годовую зарплату в «Вашингтоне».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов озвучил пожелание Овечкину перед началом нового сезона в НХЛ. Он пожелал форварду добиться новых успехов в карьере, в частности, выиграть Кубок Стэнли.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.