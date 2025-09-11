КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам прошлого сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) распределит рекордные 2 млрд рублей между клубами по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

© khl.ru

В 2024 году между клубами КХЛ было распределено 1,175 млрд рублей. В эту сумму входят доходы от продажи ТВ-прав и беттинг-партнерств, отчисления от азартных игр и выделенные лигой средства.

30% от общей суммы распределяются пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения клуба, 70% - согласно рейтингу клубов по 10 показателям, в число которых входят спортивные достижения, ТВ-индекс и другие показатели.