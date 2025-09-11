Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Голышев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы.

© Чемпионат.com

«Друзья и СМИ, не пишите и не звоните мне, пожалуйста! Буквально вот-вот начинаются слушания в РУСАДА. Не отвлекайте!» — написал Голышев в своём телеграм-канале.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.