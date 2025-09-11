Нападающий Гераськин рассказал о целях в «Адмирале»

Нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин заявил «Матч ТВ», что после обмена в клуб из Владивостока постарается доказать только самому себе, что в прошлом сезоне не реализовал свой потенциал.

В конце июля магнитогорский «Металлург» обменял Гераськина в «Адмирал».

— Уже успели обустроиться во Владивостоке или вам только предстоит знакомство с городом?

— Пока только играть туда приезжал, не было времени посмотреть город. Сейчас приедем. Думаю, все будет нормально, адаптация не должна занять много времени.

— Какие личные цели поставили себе на этот сезон, хотите доказать тому же (главному тренеру «Металлурга» Андрею) Разину, что он зря от вас отказался?

— Не хочу что‑то доказывать кому‑то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон — ошибка. Буду стараться, надеюсь, все получится, — сказал Гераськин в интервью «Матч ТВ».

