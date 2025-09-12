Ротенберг заявил, что есть варианты проведения хоккейного матча России и США

Бывший главный тренер сборной России и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможном матче между национальными командами России и США.

© РИА Новости

‎«Игроки из НХЛ к нам точно не приедут, забудьте о них, не стоит даже работать в этом направлении. Чемпионат НХЛ даже на Олимпийские игры не прерывается. Календарь НХЛ - это неприкосновенная священная корова, в котором все расписано заранее», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

‎Федерация хоккея России (ФХР) и Российский футбольный союз (РФС) инициировали диалог с американской стороной относительно проведения международных товарищеских встреч. Как заявил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, в настоящее время рассматривается возможность проведения хоккейного матча между сборными России и США.

‎Кроме того, ФХР готова направить официальное приглашение американской команде на участие в Кубке Первого канала. В свою очередь, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров с США о товарищеском матче по футболу, отметив, что в процессе посредничества участвует министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

‎Российские команды находятся в отстранении от официальных соревнований с 2022 года.