Хоккеист «Адмирала» назвал самых требовательных тренеров в своей карьере

Нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин заявил «Матч ТВ», что главный тренер клуба из Владивостока Леонид Тамбиев стоит на одной ступеньке с тренером магнитогорского «Металлурга» Андреем Разиным по требовательности к хоккеистам.

© ХК «Адмирал»

В среду «Адмирал» проиграл ЦСКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:1. В конце июля «Металлург» обменял Гераськина в «Админал».

— Уже поняли требования Тамбиева? Можно сказать, что сейчас вы «универсальный солдат» Леонида Григорьевича? Или все равно ещё нужно время для того, чтобы адаптироваться к новой системе игры?

— Мне кажется, что в матче с ЦСКА я действовал намного лучше, чем с «Драконами». С каждой игрой все больше понимания приходит, так что можно сказать, что в принципе адаптировался, требования понятны, буду делать то, что мне говорят тренеры.

— Тамбиев — самый требовательный тренер в вашей карьере?

— Нет. Думаю, они на одной ступеньке с Андреем Владимировичем (Разиным), — сказал Гераськин в интервью «Матч ТВ».

