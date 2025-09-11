Два россиянина вошли в топ проспектов, за которыми стоит следить в межсезонье НХЛ

Сайт Нациоанльной хоккейной лиги представил список перспективных игроков, за которыми стоит следить в межсезонье.

© Чемпионат.com

В данный список попали два россиянина: форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник системы «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев.