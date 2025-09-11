Директор «Металлурга» прокомментировал слухи об интересе к Кузнецову

Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
Директор «Металлурга» заявил, что клуб не интересуется Евгением Кузнецовым.
Сейчас 33-летний нападающий, покинувший СКА в межсезонье, находится без контракта.
– Что касается Владимира Ткачева. Все ждали, что он сразу начнет решать эпизоды, но пока этого нет. Почему?
– Причина только в спортивном результате. Андрей Владимирович всегда говорил: играют те, кто готов и приносит пользу прямо сейчас. Володя пока не проявил себя в полной мере, но это вопрос времени и сыгранности. Делать выводы после нескольких матчей – преждевременно.
– Еще одна тема – Евгений Кузнецов. В Магнитогорске видели его на трибуне, говорят, он встречался с вашим руководством и агентом. Может ли этот вариант стать реальностью в сезоне или это фантастика?
– Давайте честно: кроме фотографий Евгения на трибуне и его общения с разными людьми, официальных разговоров на уровне клуба не было, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.
