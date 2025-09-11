Директор «Металлурга» прокомментировал слухи об интересе к Кузнецову

Директор «Металлурга» заявил, что клуб не интересуется Евгением Кузнецовым.

Сейчас 33-летний нападающий, покинувший СКА в межсезонье, находится без контракта.

– Что касается Владимира Ткачева. Все ждали, что он сразу начнет решать эпизоды, но пока этого нет. Почему?

– Причина только в спортивном результате. Андрей Владимирович всегда говорил: играют те, кто готов и приносит пользу прямо сейчас. Володя пока не проявил себя в полной мере, но это вопрос времени и сыгранности. Делать выводы после нескольких матчей – преждевременно.

– Еще одна тема – Евгений Кузнецов. В Магнитогорске видели его на трибуне, говорят, он встречался с вашим руководством и агентом. Может ли этот вариант стать реальностью в сезоне или это фантастика?

– Давайте честно: кроме фотографий Евгения на трибуне и его общения с разными людьми, официальных разговоров на уровне клуба не было, – сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.