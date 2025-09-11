После гола «Металлурга» в игре с «Динамо» на льду началась массовая драка

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После гола форварда «Металлурга» Дмитрия Силантьева в меньшинстве в третьем периоде на льду началась массовая драка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей игре магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».