Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев по буллитам «Металлург»

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоялась встреча между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали гости.

На восьмой минуте третьего периода Фредрик Классон мощным щелчком от синей линии вывел московское «Динамо» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Динамо».

В следующей игре магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».