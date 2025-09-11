«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у минского «Динамо»

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамске состоялась встреча между местным «Нефтехимиком» и минским «Динамо». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе нижнекамского клуба голы забили Евгений Митякин, Матвей Надворный, Андрей Белозёров и Максим Федотов. У «Динамо» шайбы забросили Сергей Кузнецов, Станислав Галиев и Илья Усов.

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой в сезоне после двух поражений на старте.

В следующей игре «Нефтехимик» 14 сентября примет на своём льду действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотив». Минское «Динамо» 13 сентября сыграет в гостях с «Барысом».