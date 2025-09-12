Топ-10 неограниченно свободных агентов НХЛ следующим летом

Макдэвид, Капризов, Бобровский, Панарин, Айкел и другие.

Меньше чем через месяц стартует новый сезон НХЛ. Нынешнее межсезонье особо горячим не получилось: ярких сделок было не так много, почти все звёзды оставались на действующем контракте. Но следующим летом ситуация изменится – очень много именитых игроков выйдет на рынок, чтобы получить главный чек в своей жизни. Причём зависит это как от статуса самих хоккеистов, так и от очередного повышения потолка зарплат.

В данный топ не были включены такие игроки, как Овечкин, Малкин и Копитар – во-первых, из-за возраста, во-вторых, вероятность завершения карьеры в НХЛ у них выше, чем подписание нового солидного контракта. По крайней мере, у Александра и Евгения.

Свой последний контракт Бобровский подписывал ещё в 2019 году. Первые годы для Сергея вышли сложными: оборона той «Флориды» не позволяла показывать хорошую статистику, начали ходить слухи об обмене, а сам голкипер даже на время перестал быть первым номером. Но в 2023 году всё кардинально поменялось – с того момента Бобровский сыграл в трёх финалах и два раза поднял Кубок Стэнли над своей головой.

Пока что нет никаких предпосылок, что Сергей не договорится с «Пантерз» о новом контракте. Но при этом он почти наверняка будет меньше действующего ($ 10 млн) и зависит это не от игровой формы Бобровского или от его возраста: все лидеры «Флориды» берут контракты ниже рынка, чтобы чемпионское окно команды не закрывалось. Вряд ли россиянин станет белой вороной.

Когда Макдэвид подписал восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 12,5 млн, в НХЛ даже близко никто столько не зарабатывал. Однако через годы Маккиннон, Мэттьюс и Драйзайтль подписали соглашения повнушительнее. В течение срока действия договора Коннор выиграл множество индивидуальных наград, вывел «Ойлерз» в два финала, однако выиграть Кубок Стэнли так и не сумел.

Сейчас для Макдэвида есть несколько увесистых дилемм. С одной стороны, он должен стать самым высокооплачиваемым игроком лиги, с другой – это сразу же лишит «Эдмонтон» пространства для манёвра, с помощью которого может быть обеспечена глубина состава. А без этого трофей не взять. К тому же нельзя исключать вариант, при котором Макди изучит все варианты на рынке – он это точно заслужил.

После того как Айкел покинул депрессивный «Баффало» и сделал операцию, его карьера пошла в гору. Джек выиграл Кубок Стэнли, впервые в том сезоне сыграв в плей-офф, а также каждый раз улучшает свои статистические показатели.

Джек точно получит от «Вегаса» больше нынешних $ 10 млн. Митч Марнер этим летом договорился с менеджментом «рыцарей» на $ 12 млн, значит, сумма в контракте Айкела будет примерно в том же диапазоне.

В момент, когда Артемий подписал семилетний контракт с «Рейнджерс», дороже его соглашения был только договор Макдэвида. Панарин провёл шесть фантастических сезонов за «копов», став лучшим бомбардиром команды в каждом из них – обесценить такое достижение нельзя.

Правда, дальнейшая судьба Панарина окутана туманом – «Рейнджерс» ещё не сделали никакого предварительного предложения своей звезде. Но происходит это не из-за какого-то неуважения: кажется, в руководстве ещё сами не знают, по какому пути им пойти. Варианты с обменом по ходу сезона (если у «синерубашечников» он не заладится) или с расставанием по факту окончания контракта отрицать нельзя. Шансы на это не такие низкие, как кажется.

Для человека, который в последние три сезона выбивает около одного очка за игру, Кемпе получает довольно-таки скромные $ 5,5 млн. При этом швед находится в самом хорошем возрасте для того, чтобы получить главный контракт в жизни. Завтра, 13 сентября, Адриану исполнится 29 лет.

Кажется, и «Лос-Анджелес», и Кемпе будут заинтересованы в продолжении сотрудничества. Только менеджменту «королей» надо будет почти в два раза увеличить сумму контракта Адриану. Если этого предложения не поступит, тогда швед спокойно заберёт свои деньги на рынке.

Робертсон – главная звезда «Далласа» последних лет. Хоть в «Старз» Питера Дебура (уже покинувшего пост главного тренера) и тяжело выделиться какому-то одному игроку, Джейсону это удалось – американец выбивал сотню очков за регулярку, а также несколько раз становился лучшим бомбардиром команды.

Оттого удивительно, что вероятность ухода Робертсона из «Далласа» высока. Менеджмент «звёзд» раздал все деньги другим игрокам, а на следующий год поставил себе приоритетом сохранить Томаса Харли, который потихоньку начинает занимать место Миро Хейсканена.

Кайл Коннор – один из самых недооценённых игроков НХЛ. Про него не так много говорят, играет он в далеко не самой популярной команде, а также зарабатывает не такие большие деньги по меркам своего уровня — $ 7,143 млн.

У Коннора, как и у почти всего нападения «Виннипега», контрактный год. Пока неизвестно, что в приоритете для самого игрока – подписать соглашение с «Джетс» или выйти на рынок. Почему-то кажется, что второй вариант более реален.

После неудачного периода в «Коламбусе» и попадания в программу помощи Лайне нашёл себя в «Монреале», поспособствовав выходу большинства «Хабс» на новый уровень. Бросок Патрик однозначно не потерял.

Однако в тактических схемах «Канадиенс» финн здорово не выглядел, порой опускаясь по звеньям. Пока не видно предпосылок, что через год Лайне останется в «Монреале».

Мартин Нечас

Нечас ударно начал прошлый сезон в «Каролине», идя одно время на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги, однако уже зимой чех покинул «Харрикейнз», перейдя в «Колорадо».

В хоккее Джареда Беднара Нечас смотрелся более органично, однако взаимопонимание с Натаном Маккинноном всё же было отлажено не на 100%. Особенно если сравнивать с Рантаненом. Кажется, это будет одним из главных критериев для менеджмента «Эвс» следующим летом – смогут ли Маккиннон и Нечас организовать ударную связку.

Все же недавно видели новость, что Капризов отказался от восьмилетнего контракта со средней зарплатой в $ 16 млн? О чём это может говорить: Кирилл не хочет оставаться в «Миннесоте» или же пытается выбить чек пожирнее? Нельзя исключать ни одного варианта.

Следующий контракт Капризова войдёт в топ-2 соглашений по сумме, сомнений в этом почти никаких нет. Только наверняка придётся выбирать: рекордный (или близкий к нему) чек или же возможность играть в команде, которая претендует на Кубок Стэнли. Ну или обладает лучшими перспективами, нежели «Миннесота».

