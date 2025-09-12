Буре о матчах России с США: «Путин и Лавров правы, что такие игры провести стоит. Трамп любит спорт. И в хоккей сыграем, и в футбол. Главное, чтобы нации сближались»
Павел Буре оценил идею провести матчи между сборными России и США.
– Недавно министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что в ФИФА обсуждают возможность провести футбольный матч дружбы между сборными России и США. А ранее президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали идею хоккейного матча между нашими странами. Как вам идея?
– Когда где-то не получаются переговоры на уровне политики, то переходят на искусство или спорт. Через что-то надо общаться.
Как я знаю, Трамп очень любит спорт – в частности, хоккей. Он даже на матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» приходил. Если эта идея со спортивными матчами будет реализована, то я поддержу ее на 100%.
Абсолютно правы и президент России, и министр иностранных дел, что такие матчи провести стоит. И в хоккей сыграем, и в футбол. Самое главное, чтобы наши нации сближались, – заявил член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА Павел Буре.
