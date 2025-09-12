НХЛ выступила с заявлением об отстранении канадских хоккеистов

НХЛ выступила с заявлением касательно экс-игроков сборной Канады-2018.

Лига подтвердила отстранение хоккеистов до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.

Ранее суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения отказалась от подачи апелляции.