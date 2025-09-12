ХК «Сочи» подписал контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Марком Вербой.

С 27‑летним форвардом подписан односторонний контракт до конца сезона‑2025/26.

В КХЛ форвард выступал за «Витязь», московское «Динамо», «Адмирал», «Спартак» и «Авангард». В общей сложности он провел в лиге 133 матча, в которых набрал 13 (8+5) очков.

