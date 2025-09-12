Агент Голышева высказался о допинг-деле хоккеиста

Агент Голышева о допинг-деле: «Какая-то дисквалификация будет, наверное, но мы ожидаем нормального решения. Ни о каких двух годах никогда речи не было»
Агент Анатолия Голышева высказался о ситуации с положительной допинг-пробой.
В апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига получила документ об отстранении игрока на два года из-за положительного допинг-теста.
– Как можете прокомментировать слухи о дисквалификации Голышева?
– Нет никакой дисквалификации. Принятие решения перенесено на 25 сентября.
Ни о каких двух годах дисквалификации никогда речи не было. Какая-то дисквалификация, наверное, будет, но мы ожидаем нормального решения, – сказал агент Шуми Бабаев.
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
Тренер сборной Дагестана по борьбе: «Уже более 5 часов Сидакова, Усманова и Курбанова держат в аэропорту Загреба, не запускают в страну»
Коу о допуске российских легкоатлетов: «Нужно дождаться мирного соглашения, прежде чем мы сдвинемся с мертвой точки»
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
Тренер сборной Дагестана по борьбе: «Уже более 5 часов Сидакова, Усманова и Курбанова держат в аэропорту Загреба, не запускают в страну»
Коу о допуске российских легкоатлетов: «Нужно дождаться мирного соглашения, прежде чем мы сдвинемся с мертвой точки»