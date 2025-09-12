Агент Голышева высказался о допинг-деле хоккеиста

Агент Анатолия Голышева высказался о ситуации с положительной допинг-пробой.

В апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига получила документ об отстранении игрока на два года из-за положительного допинг-теста.

– Как можете прокомментировать слухи о дисквалификации Голышева?

– Нет никакой дисквалификации. Принятие решения перенесено на 25 сентября.

Ни о каких двух годах дисквалификации никогда речи не было. Какая-то дисквалификация, наверное, будет, но мы ожидаем нормального решения, – сказал агент Шуми Бабаев.