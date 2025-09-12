Нападающий подписал новый контракт со "Спартаком"

Российский нападающий Михаил Мальцев подписал новый контракт с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение действует до 31 мая 2027 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Мальцеву 27 лет. Он выступает за "Спартак" с сезона-2023/24. Ранее в КХЛ он играл за петербургский СКА, в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" и "Колорадо".