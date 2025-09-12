Канадский нападающий Маклауд пока не отказался от варианта с «Авангардом»

Как стало известно «Матч ТВ», канадский форвард Майкл Маклауд пока не исключил возможности, что в этом сезоне еще может сыграть за омский «Авангард».

© КХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в четверг приняла решение по ближайшему будущему пяти бывших хоккеистов молодежной сборной Канады, с которых сняли обвинения в сексуальном насилии.

Оправданные Кэл Фут, Картер Харт, Диллон Дюбе, Майкл Маклауд и Алекс Форментон могут возобновить карьеру в НХЛ по ходу нынешнего сезона.

— Принимая во внимание тот факт, что игроки не выступали в течение 20 месяцев, включая период с момента их оправдания в июле, мы приняли решение, что они смогут подписать контракт с клубами НХЛ не ранее 15 октября 2025 года и смогут играть в матчах лиги не ранее 1 декабря 2025 года, в результате чего общий период отстранения составит почти два года, — говорится в релизе НХЛ.

— Несмотря на это, остаются шансы, что Маклауд может приехать в Омск. Еще непонятно, дадут ли ему контракт в НХЛ. Все‑таки тут есть репутационные моменты. И устроят ли его финансовые условия? Сам Маклауд оценивает себя так, что до скандала должен был бы получать $4,5 млн за сезон в НХЛ. Но возможно, ему в лиге дадут минимальный двусторонний контракт, что может не устроить игрока. А сейчас даже агенты говорят Маклауду, что он может провести этот сезон в «Авангарде», показав себя с хорошей стороны, после чего уехать в НХЛ в 2026 году, начав выступать с полного сезона. Сам Майкл пока не сказал «нет» варианту с «Авангардом», — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

27‑летний Маклауд в прошлом сезоне выступал за «Авангард», набрав 13 (3+10) очков в 19 матчах регулярного чемпионата и добавив 8 (1+7) очков в девяти играх плей‑офф.

