«Питтсбург» подписал пробный контракт с 40-летним Флёри

«Питтсбург Пингвинз» подписал пробный контракт с 40-летним голкипером Марком-Андре Флёри, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на одну игру. В мае вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры. Он провёл 22 сезона в НХЛ.

© NHL.COM

«Для всей организации «Пингвинз» большая честь приветствовать Марка-Андре Флёри снова на льду Питтсбурга. В прошлом году все были свидетелями того, как Марк любим и уважаем в хоккее, но это восхищение выходит за рамки его заслуг и карьеры. Марк так много значит для нашей команды, наших болельщиков и города Питтсбург благодаря своей личности. «Пингвинз» считают, что он и его семья больше всего заслуживают этой возможности отпраздновать этот момент возвращения туда, где всё начиналось, перед верными болельщиками чёрно-золотой команды», — приводит слова генменеджера клуба Кайла Дубаса пресс-служба.

Сообщается, что голкипер примет участие в товарищеском матче в субботу, 27 сентября.

Флёри выступал за «Питтсбург», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесоту Уайлд». В составе «Питтсбурга» канадец выиграл все три чемпионских титула, а в составе «Вегаса» завоевал «Везина Трофи» — 2021.