«Сочи» установил клубный рекорд посещаемости в КХЛ

На матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА присутствовал 12 001 зритель. Как сообщает пресс-служба южной команды, это клубный рекорд посещаемости в КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

© Чемпионат.com