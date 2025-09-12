Дубль Гончарука помог «Торпедо» обыграть «Ладу» в матче КХЛ

Нижегородское «Торпедо» одержало победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Сергей Гончарук. Также шайбы забросили Михаил Абрамов и Егор Соколов. У гостей отличились Дмитрий Кугрышев, Уильям Дюфур и Райли Савчук.

«Торпедо» набрало шесть очков и поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» (2 очка) — 10‑я.

В следующем матче нижегородцы 14 сентября сыграют на выезде против московского «Спартака», а тольяттинцы в тот же день в Санкт‑Петербурге встретятся со СКА.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Абрамов, 10:44 (бол.). Гончарук, 35:35 (бол.), 43:41. Соколов, 56:14. — Кугрышев, 3:06. Дюфур, 31:31. Савчук, 59:51.