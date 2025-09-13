Стало известно, почему россиянин отказался стать самым богатым хоккеистом мира

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отказался от первого предложения подписать восьмилетний контракт на рекордную сумму в $128 млн из-за желания заработать больше. Об этом сообщает RG.

© Газета.Ru

По информации источника, сторона игрока хочет забронировать 20% от суммы под потолком зарплат «Уайлд», что соответствует зарплате в размере от $18 млн до $19 млн.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

В «Миннесоте» опровергли отказ Капризова подписать самый дорогой в НХЛ контракт

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс». Хоккеист принял участие во всех шести матчах серии и записал на свой счет девять очков — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи. В заключительном матче серии Капризов не сумел отличиться результативными действиями.