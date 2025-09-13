Хет-трик Прохоркина помог "Авангарду" обыграть "Динамо" в матче с 11 шайбами

Омский "Авангард" одержал вторую победу подряд в сезоне 2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На своем льду "ястребы" обыграли московское "Динамо" - 7:4.

На домашней G-Drive-Арене "Авангарда" я второй раз - первый был, когда ледовый дворец открывали в 2022 году и снова испытал классные эмоции. Атмосферу внутри чаши, естественно, заполненной до отказа, не передать словами. Крутое предматчевое шоу, живой бодрящий "Хоук-н-ролл", на мотив рок-н-ролла, но с ястребиным колоритом, в паузах. Для полного счастья не хватает результата от команды. А с этим пока все не так однозначно.

На кубе под сводами арены показывают рекламу фильма про финальную серию прошлогоднего Кубка Гагарина "Верить в мечту", словно, поддразнивая омичей. Мол, про вас такое кино пока не снимают. "Авангард" мощно обновился летом под присмотром канадского рулевого Ги Буше и пока только в самом начале пути за трофеем. В стартовом матче "ястребы" уступили казанскому "Ак Барсу" (1:2), затем добились натужной домашней победы над хабаровским "Амуром" (2:1). Буше обещает, что команда заиграет слаженно через месяц-два, и болельщикам пока остается только верить коучу.

Московское "Динамо", пожаловавшее в гости, тоже стартовало в "регулярке" без блеска. После двух поражений ЦСКА (2:6) и "Сочи" (1:2Б), вымученный успех в серии буллитов против магнитогорского "Металлурга" - 2:1. Так что и "бело-голубым" и "Авангарду" предстоял важный матч с точки зрения дальнейшего самоопределения.

Игра началась без раскачки. На первой же минуте канадский форвард гостей Седрик Пакет открыл счет, а уже на четвертой Николай Прохоркин восстановил статус кво - 1:1. Между прочим, в этой атаке звездный новичок "Авангарда" Эндрю Потуральски набрал свой первый балл в своем дебютном сезоне КХЛ.

Сравняв счет, омичи ястребами набросились на ворота динамовского голкипера Максима Моторыгина. Голевых моментов было создано предостаточно. Но "бело-голубые" выстояли, а потом дождались двух подряд удалений соперника. Оставшись 5 на 3 москвичи четко воспользовались своими шансами, забив дважды. Отличились Джоржан Уил и Никита Ожиганов - 1:3.

Нокдаун, но не нокаут. В перерыве эмоциональный Ги Буше явно говорил с подопечными на повышенных. И уже на старте второго периода Омск одну шайбу отыграл. Капитан Дамир Шарипзянов сделал один бросок, потом второй, и вот он-то цели достиг - 2:3. Характерно, что обе шайбы "Авангард" забросил в большинстве. А ведь именно этот компонент в игре "ястребов" критиковали после прошлого матча с "Амуром".

А дальше хозяевам помог Моторыгин. На 27-й минуте Дмитрий Рашевский, конечно, классно обыграл один в один оппонента, но бросок у него явно не получился. Этот нюанс исправил Моторыгин: шайба шла мимо, но, коснувшись, ловушки вратаря, изменила траекторию и заползла в ворота - 3:3. Пикантность еще в том, что Рашевский был лучшим снайпером "Динамо" в прошлом сезоне.

Этого хватило, чтобы "ястребы" почувствовали добычу. До конца второго периода "Авангард" забил еще дважды. Обе шайбы - на счету Николая Прохоркина, оформившего первый хет-трик во всей лиге в текущем сезоне КХЛ - 5:3.

На этом "Авангард" не успокоился. В начале третьего периода из-за ворот выехал Александр Волков и каким-то образом "прошил" Моторыгина - 6:3. После этой шайбы голкипер уступил свое место сменщику Владимиру Селиванову.

Посреди голевой феерии хозяев шайба динамовца Артема Швеца-Рогового получилась максимально неожиданной. Никита Гусев поборолся на синей линии, сделал несколько обманных движений и бросил, но попал в Швеца-Рогового, рикошетом от которого шайба и зашла в ворота - 4:6.

Гол взбодрил москвичей. Гости заиграли активнее, стали больше бросать, но полноценной погони так и не получилось. Больше, чем за три минуты до конца третьего периода "Динамо" сняло вратаря, но и это не помогло. Наоборот: канадский нападающий омичей Джованни Фьоре поразил пустую "рамку" - 7:4. В этот момент на арене заиграла песня с очень уместными словами "не могу остановиться".

А завершился матч интервью на медиакубе лучшего игрока встречи Николая Прохоркина. Нововведение от "Авангарда". Почему нет, если команда побеждает.