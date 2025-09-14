«Локомотив» проиграл в овертайме «Нефтехимику» в матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Нефтехимик»

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Андрей Белозеров, Жан‑Себастьен Ди, Евгений Митякин, Данил Юртайкин и Дамир Жафяров. У гостей дубль оформил Александр Радулов, также отличились Егор Сурин и Максим Шалунов.

«Локомотив» 16 сентября сыграет на выезде с «Ладой», «Нефтехимик» днем позже встретится в Казани с «Ак Барсом».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Белозёров, 8:20 (бол.). Ди, 27:44 (бол.). Митякин, 30:59. Юртайкин, 53:36 (бол.). Жафяров, 61:33 (бол.). — Радулов, 0:31, 31:12. Сурин, 3:01. Шалунов, 23:28 (бол.).