"Ак Барс" проиграл "Металлургу" в Казани, пропустив пять шайб за период

"Ак Барс" проиграл в Казани "Металлургу" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина пропустила пять шайб в первом периоде встречи.

В составе "Ак Барса" шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. У "Металлурга" голы забили Дерек Барак (дважды), Дмитрий Силантьев (дважды), Роман Канцеров и Никита Михайлис. Вратарь казанцев Михаил Бердин был заменен после пяти пропущенных шайб в первом периоде.

"Ак Барс" проиграл третий из четырех стартовых матчей в сезоне КХЛ. Команда Гатиятулина не набрала ни одного очка в двух первых играх чемпионата в Казани. Единственную победу казанцы одержали в Омске над "Авангардом" (2:1) и заработали один балл за поражение по буллитам от "Металлурга" (3:4 Б) в Магнитогорске.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 17 сентября дома с "Нефтехимиком" в 19.30 по московскому времени.