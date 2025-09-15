Инсайдер НХЛ назвал клуб, претендующий на Капризова

«Нью-Йорк Рейнджерс» будут претендовать на Кирилла Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой Уайлд», сообщил журналист The Athletic Винс Меркольяно. Ранее сообщалось, что российский форвард отклонил предложение «Миннесоты» на $ 128 млн за 8 лет (кэпхит – $ 16 млн). 28-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом 1 июля следующего года.

