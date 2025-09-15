«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом.

Игра против «Дрэгонс» станет для клуба из Хабаровска первой в сезоне на своей арене. Начало – в 12:15 по московскому времени.