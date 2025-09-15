КХЛ назвала лучших игроков стартовой недели сезона

Континентальная хоккейная лига объявила имена лучших игроков стартовой игровой недели сезона.

Лучшим вратарем стал Патрик Рибар из «Шанхайских Драконов». Он выиграл с командой два матча с коэффициентом надежности 2,6 и 92,9%отраженных бросков.

Лучшим защитник назван Иоаннис Калдис из «Северстали»: в его активе 4 (1+3) очка в четырех играх.

Лучшим нападающий признан Сергей Гончарук из «Торпедо», который отметился 3 голами и 3 результативными передачи в четырех встречах.

Лучшим новичком назван представитель СКА Матвей Поляков, набравший 2 (1+1) очка в четырех матчах.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.