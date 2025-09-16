Защитник Фарранс не поможет «Сибири» в ближайших матчах

Защитник «Сибири» Дэвид Фарранс получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

© ХК «Сибирь»

Встреча прошла в понедельник во Владивостоке и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

— Фарранс не поможет «Сибири» в ближайших матчах после повреждения, полученного во вчерашней игре с «Адмиралом», — говорится в сообщении клубной пресс‑службы.

Американский защитник подписал контракт с «Сибирью» перед стартом сезона и успел провести три матча на старте регулярного чемпионата.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.