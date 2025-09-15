Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «ВсеПроСпорт» заявила, что хоккеист Александр Овечкин, заключивший летом многомиллиардные рекламные контракты, полностью заслужил заработать эти деньги.

По ее словам, Овечкин — самая заметная личность в отечественном спорте.

«Овечкин – популярный человек, он спортсмен номер один в России сейчас. Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин? Логично, что к нему такой интерес со стороны рекламодателей», — заявила Журова.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября. Первый матч «столичные» сыграют в ночь на 9 октября против «Бостон Брюинз».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам минувшего сезона в активе 39‑летнего Овечкина стало 897 шайб в регулярных чемпионатах и 974 гола с учетом плей‑офф.