Словацкий защитник назвал КХЛ второй лигой мира

Марио Грман: «КХЛ – сильнейшая лига в Европе и вторая в мире. Комтуа и Спронг – хоккеисты уровня НХЛ»
Марио Грман заявил, что КХЛ – вторая хоккейная лига в мире.
Словацкий защитник проводит второй сезон в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Мы видим, какие сильные легионеры приезжают в лигу. Думаю, это влияет на популяризацию. Комтуа, Спронг – хоккеисты уровня НХЛ. Много ребят из АХЛ выступают здесь. Это здорово, потому что каждый привносит что-то свое. У всех разные стили, и на это интересно смотреть болельщикам. Стало больше канадских тренеров. Все это показывает, что КХЛ – сильнейшая лига в Европе и вторая в мире», – сказал хоккеист «Адмирала» Марио Грман.
