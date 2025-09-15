«Салават» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне, «Автомобилиста» выиграл 3-ю игру подряд. Мэйсек и Алалыкин сделали дубли, Да Коста – 3 передачи
«Салават Юлаев» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.
Сегодня «Автомобилист» дома обыграл команду тренера Виктора Козлова (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В составе «Салавата» дубль сделал Данил Алалыкин.
Ранее клуб из Уфы также проиграл «Торпедо» (3:4) и «Автомобилисту» (1:4). В следующем матче, 17 сентября, «Салават» сыграет против «Авангарда».
Для «Автомобилиста» эта победа стала 3-й подряд. Голами в составе клуба отметились Даниил Романцев, Александр Шаров и Брукс Мэйсек, сделавший дубль. Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста сделал 3 передачи.
В следующей игре, 17 сентября, клуб примет «Трактор».
