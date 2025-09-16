Агент Галлана предположил, почему у тренера не было предложений из НХЛ

Агент главного тренера «Шанхайских Драконов» Жерара Галлана Евгений Рябчиков предположил, почему у канадского специалиста не было предложений из Национальной хоккейной лиги.

– Знаете ли о реакции на переезд Жерара Галлана в КХЛ из Северной Америки?

– До меня оттуда новости не долетали. Знаю, что он был на радио, но про реакцию сказать не могу.

– Почему, на ваш взгляд, у него не было предложений из НХЛ?

– Видимо, не было того предложения, которое он хотел бы получить, – сказал Рябчиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Жерар Галлан возглавил «Шанхайских Драконов» 13 августа 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В Национальной хоккейной лиге Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

