Нападающий «Нефтехимика» объяснил удачное начало сезона команды

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин оценил старт нижнекамской команды в новом сезоне КХЛ. «Нефтехимик» одержал три победы в пяти матчах.

– Очень мощный старт у вашей команды. Какая атмосфера сейчас в раздевалке?

– Атмосфера хорошая, надо продолжать, каждую игру вести на победу, в каждом матче задача выигрывать.

– После неудачного матча с «Северсталью» сделали какие-то выводы? Что изменилось?

– После каждого матча какие-то выводы делает тренерский штаб, но и игроки тоже анализируют свою игру самостоятельно. Конечно, всегда хочется совершенствоваться, после каждой игры есть, в чём добавлять в лучшую сторону. Улучшать свою игру нужно постоянно.

– 0:5 в первом матче с новым тренером – это могло же в каком-то смысле и «прибить» вас сходу.

– Это всего лишь первая игра была, мы не забили свои моменты, надо было забивать. Уже страницу перелистнули, уже были другие матчи. Взять даже матч с «Ак Барсом» – уже и эту страницу тоже перелистнули, готовимся к следующему матчу с «Трактором», – сказал Митякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.