Ги Буше высказался об игровом времени Михаила Гуляева.

В понедельник «Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо» со счетом 5:4. Номинальный защитник Гуляев провел матч в нападении.

– Не повлияет ли меньшее количество игрового времени Михаила Гуляева на его прогресс?

– У нас больше качественных игроков в этом сезоне, поэтому время распределяется иначе. Гуляева приходится задействовать на позиции нападающего. Вопрос не в его прогрессе, а в количестве классных защитников.

Я неоднократно говорил, что мы здесь не для того, чтобы развивать игроков, а для того, чтобы побеждать. Мы нацелены на результат, хотим одерживать победы в матчах, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.