«Ак Барс» переподпишет контракт с Яруллиным с понижением зарплаты

«Ак Барс» переподпишет контракт с Яруллиным до 2028 года с понижением зарплаты. После этого клуб сможет подписать полноценное соглашение с Алистровым («Бизнес Online»)
«Ак Барс» переподпишет контракт с Альбертом Яруллиным в ближайшее время.
Как сообщает «Бизнес Online», защитник согласился пойти на понижение зарплаты в этом и следующем сезоне. При этом клуб добавит ему год контракта. У 32-летнего игрока будет не 2-летнее действующее соглашение, а 3-летнее – до 2028 года.
Отмечается, что благодаря этому «Ак Барс» сможет подписать полноценный контракт с форвардом Владимиром Алистровым, который находится в клубе на просмотровом соглашении. Ранее у команды не было места под потолком зарплат.
Напоним, Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс» в 2024 году, подписав контракт на 3 года с зарплатой 55 млн рублей.
В нынешнем сезоне он провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».
