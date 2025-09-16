«Ак Барс» переподпишет контракт с Яруллиным с понижением зарплаты

«Ак Барс» переподпишет контракт с Альбертом Яруллиным в ближайшее время.

Как сообщает «Бизнес Online», защитник согласился пойти на понижение зарплаты в этом и следующем сезоне. При этом клуб добавит ему год контракта. У 32-летнего игрока будет не 2-летнее действующее соглашение, а 3-летнее – до 2028 года.

Отмечается, что благодаря этому «Ак Барс» сможет подписать полноценный контракт с форвардом Владимиром Алистровым, который находится в клубе на просмотровом соглашении. Ранее у команды не было места под потолком зарплат.

Напоним, Альберт Яруллин вернулся в «Ак Барс» в 2024 году, подписав контракт на 3 года с зарплатой 55 млн рублей.

В нынешнем сезоне он провел 4 матча и не набрал очков при показателе полезности «+2».