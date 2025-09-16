В клубе НХЛ не знают, продолжит ли Малкин выступать за команду

Хоккеист «Питтсбурга» Сидни Кросби не знает, останется ли Евгений Малкин в команде после сезона-2025/26, передает The Athletic.

«Как товарищ по команде и друг, ты рядом, чтобы поддержать. Мы просто позволим событиям развиваться и посмотрим, что из этого получится», — сказал Кросби.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Ожидается, что клуб не будет продлевать с игроком трудовое соглашение.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

По итогам сезона-2024/25 «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 13-е место.