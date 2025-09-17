Экс-хоккеист СКА высказался о зарплатах молодых игроков

Антон Белов заявил, что зарплаты футболистов и хоккеистов сильно отличаются.

Бывший хоккеист сборной России работает в системе СКА. Сейчас он занимает должность ассистента главного тренера в «СКА-ВМФ» из Olimpbet ВХЛ.

– Вот еще про хоккей. Когда мы начали говорить о том, что сохранение средств, жизнь после хоккея… Мне интересно про нынешнюю молодежь. Все-таки уже и в вашей лиге, в МХЛ, какие-то деньги молодежь зарабатывает, есть премии. Как вы видите, они умеют обращаться с деньгами или нет?

– За все время работы ко мне один раз, в конце прошлого сезона, подошел игрок. И задал вопрос: «Антон Сергеевич, как сохранить деньги, во что инвестировать? Все говорят, что к Белову надо с этим вопросом идти». Я удивился, что сложилось такое мнение. Но так, чтобы хоккеисты интересовались – вот один раз был.

В плане того, куда они и на что тратят деньги, мне сложно за ними следить. Во-первых, нет такой цели и интереса, во-вторых, у меня нет и никогда не было никаких соцсетей. Я вот в Телеграм иногда выставляю какие-то фотографии, и то больше в плане работы и пропаганды хоккея, социальной нагрузки, которая у нашей семьи имеется в большом объеме.

Я не вижу, чтобы кто-то из ребят сильно шиковал. Да и не те времена в хоккее сейчас. Даже сравнивая с футболом, хоккей – в разных вселенных по зарплатам.

Нет такого, что они в раздевалке хвастаются часами, поездками, машинами. Машины у ребят весьма скромные, у кого-то и вовсе нет. Часто смотришь – кто на метро добирается, кто на каршеринге.

Я не вижу, чтобы ребята были транжирами. И потом – я не знаю их заработков, и я в это не лезу. На это нет времени, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.