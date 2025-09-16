Умер бывший вице-президент Федерации хоккея России

На 79-м году жизни скончался Леонид Михно – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Петровской академии наук и искусств. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

© Федерация хоккея России