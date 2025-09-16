Адам Лишка подвел итоги межсезонья для «Северстали».

– Какие итоги межсезонья можете подвести? «Северсталь» стала сильнее с точки зрения подбора исполнителей?

– Самое главное, что основа команды сохраняется. Большая часть игроков уже третий год находится вместе. В межсезонье меняется не так много игроков. И думаю, за счет этого в нашей игре появляется стабильность.

Мы знаем, чего можно ждать друг от друга на льду и за его пределами. Понимаем, в чем были наши ошибки в прошлых сезонах и пытаемся улучшить свою игру, чтобы больше не допустить подобного, – сказал капитан «Северстали» Адам Лишка.