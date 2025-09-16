Ткачев об игре против «Авангарда»: «Для меня это будет рядовой матч. Решение уже принято, ничего не изменить. Я сконцентрирован на новой команде, хочу приносить пользу «Металлургу»
Владимир Ткачев высказался о своей адаптации в «Металлурге».
Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Авангарда».
– Как у вас проходит адаптация в новой команде?
– Пока все в процессе. Новая команда, новые партнеры – нужно наладить ту коммуникацию, которая была в Омске. Думаю, с каждым матчем «химия» в звене должна быть только лучше.
– Как проходит адаптация в Магнитогорске?
– Непросто, все в новинку, но это жизнь спортсмена – мы должны быть ко всему готовы. Спасибо ребятам, которые меня хорошо приняли.
– Матчи против «Авангарда» будут для вас особенными?
– Мне кажется, для меня это будет рядовой матч.
– В связи с непростым уходом летом не будет мотивации доказать тренеру, что он ошибался?
– Решение уже принято, ничего не изменить. Я сконцентрирован на своей новой команде и хочу приносить пользу «Металлургу». Если выиграем у «Авангарда», а я не наберу очков – ничего страшного, – сказал нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев.